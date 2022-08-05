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Necip Fazıl Kısakürek'in gelini Filiz Kısakürek hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.08.2022 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022
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Necip Fazıl Kısakürek’in gelini Filiz Kısakürek hayatını kaybetti

Şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'in en küçük oğlu Osman Kısakürek'in eşi Filiz Kısakürek, 69 yaşında hayatını kaybetti. Kısakürek bugün öğle vaktinde Eyüpsultan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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