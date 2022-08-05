Beşiktaş’ta ters yöne giren otomobil dehşet saçtı





KAFA KAFAYA GİRDİLER

"Yukardan tersten bu araç geliyordu. Taksi de önden geliyordu. Direkt taksiyle çarpıştılar. Kafa kafaya girdiler. Ondan sonra arkadan gelen araç da bunlara çarptı. Yaralılar arasında iki tane bayan vardı, bir tane çocuk vardı. Araç kullanıcısı zaten navigasyon beni ters yola soktu, dedi. Oradan buraya gelmek imkansız zaten dedim. Nasıl becerdin diye sordum. Şoförün durumu birazcık daha iyiydi ama yanındaki bayanın durumu iyi değildi. Bir bayan ve bir çocuk daha arkada oturuyordu, onlara göre birazcık daha iyiydi" diye konuştu.

Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.