Beşiktaş’ta ters yöne giren otomobil dehşet saçtı
Son dakika haberine göre Beşiktaş Ulus’ta ters yöne giren otomobil, ticari taksiyle kafa kafaya çarpıştı. 3 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına dönerken 7 kişi yaralandı.
Olay, saat 23.00 sıralarında Beşiktaş Ulus Mahallesi Akmerkez Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akmerkez'den Levazım istikametine doğru ters yöne giren 34 J 838 plakalı otomobil, 34 TFJ 95 plaklı ticari taksiyle kafa kafaya girdi.
Kafa kafaya çarpışan iki araca, arkadan gelen 34 ELJ 838 plakalı aracın çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Üç aracın karıştığı kazada ortalık adeta savaş alanına döndü. Sağlık ekipleri yaralılara araç içinde ve yerde müdahale etti. Kazada üç araçta bulunan aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Vatandaşların yardımıyla ambulanslara bindirilen yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
KAFA KAFAYA GİRDİLER
"Yukardan tersten bu araç geliyordu. Taksi de önden geliyordu. Direkt taksiyle çarpıştılar. Kafa kafaya girdiler. Ondan sonra arkadan gelen araç da bunlara çarptı. Yaralılar arasında iki tane bayan vardı, bir tane çocuk vardı. Araç kullanıcısı zaten navigasyon beni ters yola soktu, dedi. Oradan buraya gelmek imkansız zaten dedim. Nasıl becerdin diye sordum. Şoförün durumu birazcık daha iyiydi ama yanındaki bayanın durumu iyi değildi. Bir bayan ve bir çocuk daha arkada oturuyordu, onlara göre birazcık daha iyiydi" diye konuştu.
Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.
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