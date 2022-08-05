Denizdeki sürat motoru tekneye çarptı! Ölü ve yaralılar var
Muğla'nın Marmaris ilçesinde sürat motoru ile deniz taksinin çarpışması sonucu İngiliz turistin ölümüne neden olan kazanın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Kazaya neden olduğu belirlenen sürat motoru kullanıcısının emniyet ve sahil güvenlik verilerinde çalıştığına dair kaydı ve kullanma ehliyetinin olmadığı iddia edildi.
Siteler Mahallesi Uzunyalı bölgesinde faaliyet gösteren su sporları istasyonuna ait sürat teknesi Marmaris-Turunç Mahallesi seferini yapan dolmuş tekneyle çarpıştı.
Çarpışma sonucu sürat teknesinde bulunan İngiliz vatandaşı A.C. hayatını kaybetti. Teknelerde bulunan 5 kişi de yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılırken İngiliz turistin cenazesi Marmaris Devlet Hastanesi'ndeki ön otopsi yapıldıktan sonra Muğla Adli Tıp Kurumuna götürülecek.
Marmaris Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı olay yeri inceleme ekipleri su sporlarını istasyonuna çekilen sürat teknesinde ve kaza yerinde körfezde alargada bekletilen dolmuş teknede incelemede bulundu.
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