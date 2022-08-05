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Konya’da merdiven altı silah imalathanesinden cephanelik çıktı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.08.2022 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022
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Konya’da merdiven altı silah imalathanesinden cephanelik çıktı

Konya’da emniyet güçleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda 6 zanlı gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerden adeta cephanelik çıktı

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına ilişkin gerçekleştirilen çalışmaların akabinde harekete geçti.

Uzun süredir devam eden ruhsatsız silah imal ve satışını yapan şahıslara yönelik çalışmalar çerçevesinde önceki tarihlerde yakalanan toplam 165 tabancanın imal edildiği adres tespit edilerek imalathane ve ikametlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

CEPHANELİK ÇIKTI

Adreslerde yapılan aramalarda adeta cephanelik çıktı.

İmalathane ve tespit edilen adreslerde 110 adet tabanca, 4 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 16 bin 694 adet uyuşturucu hap, 653 adet tabanca şarjörü, bin 195 adet tabanca namlusu ve silah yapımında kullanılan yüzlerce malzeme ele geçirilerek el konuldu.

6 GÖZALTI

Silah ve Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan 6 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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