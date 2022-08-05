Konya’da merdiven altı silah imalathanesinden cephanelik çıktı

CEPHANELİK ÇIKTI

Adreslerde yapılan aramalarda adeta cephanelik çıktı.

İmalathane ve tespit edilen adreslerde 110 adet tabanca, 4 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 16 bin 694 adet uyuşturucu hap, 653 adet tabanca şarjörü, bin 195 adet tabanca namlusu ve silah yapımında kullanılan yüzlerce malzeme ele geçirilerek el konuldu.