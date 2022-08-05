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Antalya'da göçmen operasyonu! 3 organizatör tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.08.2022
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Antalya’da göçmen operasyonu! 3 organizatör tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, İtalya'ya kaçak yollarla gitmek isteyen, İran ve Irak uyruklu 20 göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerle birlikte yakalanan ve organizatörlük yaptığı belirlenen 5 şüpheliden 3'ü ise tutuklandı.

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