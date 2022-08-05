Kocaeli’de tanımadığı kadına dehşeti yaşattı! Yolda yürürken...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşanan olay, Alaeddin Kurt Stadyumu'nun bahçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 yaşındaki K.İ. isimli yabancı uyruklu kadın, stadın bahçesinde yürüdüğü sırada hiç tanımadığı bir şahıs tarafından bıçaklanarak yaralandı.