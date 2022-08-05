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Kocaeli’de tanımadığı kadına dehşeti yaşattı! Yolda yürürken...

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.08.2022 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022
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Kocaeli’de tanımadığı kadına dehşeti yaşattı! Yolda yürürken...

Kocaeli'de tanımadığı kişi tarafından bıçaklanan yabancı uyruklu kadın kanlar içinde yere yığıldı. O sırada olayı gören vatandaşlar kadının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralı kadını hastaneye kaldırırken, şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşanan olay, Alaeddin Kurt Stadyumu'nun bahçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 yaşındaki K.İ. isimli yabancı uyruklu kadın, stadın bahçesinde yürüdüğü sırada hiç tanımadığı bir şahıs tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri ise kadını yaralayan şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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