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Değnekçilerden akılalmaz oyun! Metro inşaatını otoparka çevirdiler

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 05.08.2022 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022
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Değnekçilerden akılalmaz oyun! Metro inşaatını otoparka çevirdiler

İstanbul Fatih’te metro inşaatı alanının girişindeki betonları kaldırım alanı otopark yapan ve giren kişilerden haksız yere para alan değnekçiler Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yakalandı.

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