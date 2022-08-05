Dünyaya giriş hızları saniyede 66 kilometre! Yılın en etkileyici meteor yağmuru geliyor

MERAKLILAR YÜKSEK KESİMLERE ÇIKIYOR

Sayılı günlerin kaldığı Perseid meteor yağmurunu izlemek için gökyüzü meraklıları, şehir ışıklarından uzak alanlarda hem fotoğraf çekimi hem de çıplak gözle bu şöleni seyredebilmek için programlar hazırladı.

Ağustos ayının 2'nci haftasında en yoğun meteor yağmurunun yaşanacağı Perseid'i izlemek için Antalya'daki gökyüzü meraklıları, 13 Ağustos gecesi 2 bin 400 rakımdaki Saklıkent Kayak Merkezi'nde buluşacak. Ayrıca Perge Antik Kenti'nde de tarihi eserlerle birlikte meteorların görüntülenebileceği özel bir gözlem etkinliği olacak.

Saklıkent'teki gözlem şenliğini organize eden Antalya Kuş Gözlem Topluluğu'ndan Gökçe Coşkun, katılmak isteyen herkesin saat 21.00'de kendi imkanlarıyla gelebileceğini aktararak, "Gözlem için herhangi bir ekipmana gerek yok. Teleskop kuracağız. Ateş yakmak yasak, soğuk olabilir, yanınıza giysi almayı unutmayın" dedi.