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İstanbul'da telefon dolandırıcılarına operasyon

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.08.2022
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İstanbul’da telefon dolandırıcılarına operasyon

İstanbul'da aradıkları kişileri, kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandıran 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Dolandırılan kişilerin şüphelilerden birine 150 bin lira, diğerine ise 37 bin 500 lira, 3 bin 600 euro ve ziynet eşyalarını verdikleri öğrenildi.

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