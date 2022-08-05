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Bill Gates'in yatları Marmaris'te

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.08.2022
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Bill Gates’in yatları Marmaris’te

Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucu ortağı ve dünyanın sayılı zenginlerinden Bill Gates'e ait, 'Lana' isimli kiralık süper yat ile lojistik destek gemisi 'Wayfinder', Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

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