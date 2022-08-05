İstanbul’da "köpeğime toz geldi" kavgası! Temizlik işçisine saldırı kamerada

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Rasimpaşa Mahallesi'nde yaşanan olay, dün öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre belediyenin temizlik işçisi Aydın Coşkun, kaldırımı süpürdüğü sırada köpeğiyle yürüyen bir kişi, köpeğine toz geldiğini iddia ederek Çoşkun'la tartışmaya başladı.