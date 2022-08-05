İstanbul’da "köpeğime toz geldi" kavgası! Temizlik işçisine saldırı kamerada
YAŞAM DHA
İstanbul Kadıköy’de yolda köpeğiyle yürüyen bir kişi kaldırımı süpüren temizlik işçisine saldırdı. Köpeğine toz geldiğini iddia ederek saldıran adam, temizlik işçisinin burnunu kırdı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Rasimpaşa Mahallesi'nde yaşanan olay, dün öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre belediyenin temizlik işçisi Aydın Coşkun, kaldırımı süpürdüğü sırada köpeğiyle yürüyen bir kişi, köpeğine toz geldiğini iddia ederek Çoşkun'la tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle köpek sahibi, temizlik işçisini darp etti.
Olay çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken saldırı sonucu temizlik işçisi Çoşkun'un burnu kırıldı.
Temizlik işçisi Aydın Çoşkun'un Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek darp raporu aldığı öğrenildi.
Aydın Çoşkun Saldırı anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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