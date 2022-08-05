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Erzincan'a önemli hizmet! 500 yataklı hastane 2023'te açılacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.08.2022
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Erzincan’a önemli hizmet! 500 yataklı hastane 2023’te açılacak

Erzincan’da yapımı devam eden 500 Yataklı Devlet Hastanesi’nde fiziki gerçekleşmenin yüzde 70 oranında tamamlandığı belirtilerek 2023 yılında hizmete açılacağı kaydedildi.

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