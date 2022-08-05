Edirne’de sokak ortasında birbirlerine girdiler! Yolda gördüğü husumetlisini öldüresiye dövdü

Aldığı darbeler ile yere yığılan U.P kanlar içerisinde kalırken arkadan gelen araçtan inen şahıslarda A.A ve yerde kanlar içinde kalan U.P'ye saldırmaya başladı. A.A yaşadığı korku ile aldığı yaraların etkisi ile olay yerinden koşarak uzaklaşırken M.A, ve arkadaşları Y.K, Y.E.İ, M.D, C.D yerde yatan U.P'yi önce bıçakladılar, ardından ise tekme, yumruk ve sopalar ile ağır şekilde darp ettiler. Bir süre U.P'yi darp eden şahıslar, arkadan gelen bir araçtaki vatandaşların müdahalesi ile olay yerinden hızla uzaklaştılar.

Yoldan geçerken yaşanan olaya müdahale eden vatandaş ise güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan U.P'nin tedavisi sürerken hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan güvenlik güçleri olayın failleri M.A, Y.K, Y.E.İ, M.D, C.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.