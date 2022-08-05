Bursa’da akılalmaz olay! Hastane hastane dolaştı şifayı bakın nerede buldu
Bursa'da bir kişi gözüne kaçan cisim nedeniyle rahatsızlandı. 3 gün boyunca hastane hastane gezmesine rağmen sonuç alamayan adam durumu yakın arkadaşına anlatınca başına fıkra gibi bir olay geldi. Genç adam şifayı bakın nerede buldu...
Bursa'nın İznik ilçesinde sahil yolunda kafe işleten Hüseyin Şener, gözüne bir cisim girmesi sonucu tam 3 gün hastaneleri dolaştı. Hastanelerde gereken tedavinin yapılmasına rağmen herhangi bir cisme rastlanmadı.
Gözündeki ağrı devam eden genç adam, durumu yakın arkadaşına anlattı. Yakın arkadaşı Hüseyin Şener'i Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan sanayi sitesine götürdü. Doktor koltuğu yerine kendisini tornacıda bulan Şener, olanların bir şaka olduğunu zannetti. Kısa süre içinde tornacı ilk önce genç adamın gözüne sıvı damlatarak, büyüteç ile gözün içine giren ufak dikeni çıkardı.
Şaşkınlığını gizleyemeyen Hüseyin Şener, "Üç gün hastane hastane gezdim, gözümde bir şey olmadığını söylediler. Tabii uykusuz kaldım. Bir arkadaşıma durumu anlattım ve beni Bursa Yenişehir ilçesinde bir tornacıya götürdü. Burada gözüme bir sıvı damlatıp, cismi çıkardılar.Halen şoktayım. Sağlığıma kavuştum. Tornacı arkadaşa teşekkür ederim" dedi.
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