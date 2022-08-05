Gaziantep’te pes dedirten hırsızlık! 10 bin liralık cep telefonunu böyle çaldı

FIRSATINI BULUNCA ÇALDI

Daha sonra bir süre fırsat kollayan şahıs, sağlık çalışanlarının lavaboya gitmesini fırsat bilerek hasta kayıt masasına yanaştı. Şahıs, hızlı bir şekilde masanın üzerinde bulunan ve yaklaşık 10 bin lira değeri olan cep telefonunu çalarak bölgeden koşar adımlarla uzaklaştı.