Gaziantep’te pes dedirten hırsızlık! 10 bin liralık cep telefonunu böyle çaldı
YAŞAM İHA
Gaziantep'te bir şahıs, özel bir hastanede çalışan sağlık personelinin cep telefonunu çaldı. Güvenlik kamerasıyla görüntülenen hırsızlık anlarında şahsın önce fırsat kolladığı ardından da 10 bin liralık cep telefonunu çalması dikkat çekti.
FIRSATINI BULUNCA ÇALDI
Daha sonra bir süre fırsat kollayan şahıs, sağlık çalışanlarının lavaboya gitmesini fırsat bilerek hasta kayıt masasına yanaştı. Şahıs, hızlı bir şekilde masanın üzerinde bulunan ve yaklaşık 10 bin lira değeri olan cep telefonunu çalarak bölgeden koşar adımlarla uzaklaştı.
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