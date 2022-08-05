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Gaziantep’te pes dedirten hırsızlık! 10 bin liralık cep telefonunu böyle çaldı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.08.2022 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022
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Gaziantep’te pes dedirten hırsızlık! 10 bin liralık cep telefonunu böyle çaldı

Gaziantep'te bir şahıs, özel bir hastanede çalışan sağlık personelinin cep telefonunu çaldı. Güvenlik kamerasıyla görüntülenen hırsızlık anlarında şahsın önce fırsat kolladığı ardından da 10 bin liralık cep telefonunu çalması dikkat çekti.

Gaziantep'te yaşanan olay, geçen günlerde Şahinbey ilçesinde bulunan özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre, hastaneye gelen şahıs, hastane koridorlarında bir süre dolaştıktan sonra hasta kaydı yapan sağlık personelinin cep telefonunu gözüne kestirdi.

FIRSATINI BULUNCA ÇALDI

Daha sonra bir süre fırsat kollayan şahıs, sağlık çalışanlarının lavaboya gitmesini fırsat bilerek hasta kayıt masasına yanaştı. Şahıs, hızlı bir şekilde masanın üzerinde bulunan ve yaklaşık 10 bin lira değeri olan cep telefonunu çalarak bölgeden koşar adımlarla uzaklaştı.

GÜVENLİK KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Hastanede bu kadar da olmaz dedirten cep telefonu hırsızlığı anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olay ardından hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlatıldı.

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