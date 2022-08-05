Ünlü spiker hayatını kaybetti! TRT'nin ilk spikerlerinden Adnan Advan vefat etti | Adnan Advan kimdir?
TRT'nin ilk spikerlerinden Adnan Advan kalp yetmezliği sebebiyle Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Peki Adnan Advan kimdir? İşte Adnan Advan'ın hayatı...
TRT'nin ilk spikerlerinden Adnan Advan, 77 yaşında hayatını kaybetti.
İki yıldır beyin kanamasıyla mücadele eden Advan, iki gün önce rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı ancak kalp yetmezliği sebebiyle Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
ADNAN ADVAN KİMDİR?
Sanatçı, 1945'te Viranşehir'de dünyaya geldi. Diyarbakır Maarif Kolejini 1963'te bitiren Advan, 1970'te Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde İngiliz Filolojisi'nden mezun oldu.
Advan, Erzurum'da öğrenci olduğu 1969'da TRT Erzurum Radyosuna başladı. Ardından TRT Ankara Radyosu ve TRT Ankara Televizyonunda görev yaptı.
Usta sunucu, 1972'de Londra'ya giderek 1973'e kadar TRT Londra ile BBC Radyo Türkçe Yayın Bölümü'nde çalıştı. Ankara'da askerlik görevini tamamlayan Advan, Ankara TRT Haber Merkezinde radyo ve televizyon haber spikeri olarak görev aldı.
Adnan Advan,1977-1979'da ABD'de Voice of America'nın Dış Yayınlar Türkçe Bölümü ile TRT Washington'da çalıştı, 1979'dan 1988'e kadar ise TRT İstanbul'da radyo ve televizyon haber spikerliği yaptı.
TRT İstanbul'da haber müdür yardımcılığı da yapan Advan, Kanal 6, Kanal 9 ve Ajans 1'de çalıştı.
Yeditepe Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak yer alan Advan, "Türkçeyi doğru, etkili ve güzel konuşma", "Radyo TV haberciliği", "Röportaj teknikleri", "Diksiyon ve hitabet" ile "Diksiyon ve vücut dili" dersleri verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aşure günü ne zaman başlar ve biter? 2022 Aşure günü Muharrem ayının kaçıncı günü idrak edilecek?
- YAŞ kararları görev süresi uzatılanlar: 2022 KKK, DKK, HKK korgeneral, tümgeneral, tuğgeneral, tümamiral, tuğamiral isim listesi
- YAŞ kararları emekli edilenler son dakika açıklandı! 2022 Emekliye sevk edilen generaller ve amiraller isim isim liste
- Ercüment Tatlıoğlu kimdir? Yeni Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu kaç yaşında, nereli?
- Önlisans KPSS ertelenecek mi? 2022 KPSS önlisans iptal mi oldu? Ön linsans KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman?
- KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT iptal mi? 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos KPSS sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak?
- Yeni KPSS takvimi: 2022 KPSS Lisans ne zaman yapılacak? Ertelenen KPSS için başvuru ve sınav ücreti alınacak mı?
- Yavuz Türkgenci kimdir? KKK 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci Orgeneralliğe terfi etti mi?
- Hasan Küçükakyüz kimdir, kaç yaşında? Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün görev süresi uzatıldı mı?
- Adnan Özbal kimdir, kaç yaşında? Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi uzatıldı mı?
- Orgeneral Yaşar Güler kimdir, kaç yaşında? Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi uzatıldı mı?
- KYK kredi faizleri ne zaman silinecek? KYK kredi borç faizleri ne zaman Meclis'e gelecek? KYK borcunu ödeyenler geri alabilecek mi?