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Aksaray’da rehine krizi! Çocuklarını odaya kilitleyip...

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 05.08.2022 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022
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Aksaray’da rehine krizi! Çocuklarını odaya kilitleyip...

Aksaray'da eşiyle tartışma yaşayan adam 2 çocuğunu odaya kilitleyerek rehin aldı.  Şahıs elindeki bıçakla 4. kattaki evinin balkonuna çıkarak adeta dehşet saçtı. Mahalledeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda ekipler sevk edildi. Olay yerine giden baba Ramazan M. oğluna "Atla geber" diye bağırdı. Ardından oğlu boğazına bıçak dayayıp balkondan atlamak isteyince, baba Ramazan M. bu kez de olay yerinde bulunan polis memurundan tabanca istedi. Uzun uğraşlar sonrası şahısla görüşerek ikna etmeye çalışan polis ekipleri yoğun ter dökerken, şahıs 1 saat süren ikna çabasının ardından balkondan indirilerek emniyete götürüldü.

Aksaray'da yaşanan olay, Tacin Mahallesi 1872 Sokak'ta Efraim Çalışkan Apartmanı'nın 4. katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, belirlenemeyen bir sebeple eşiyle tartışma yaşayan 33 yaşındaki Zülfü M., tartışma sonrası bunalıma girerek 2 çocuğunu evin bir odasına kilitledi.

Çocuklarını eşine vermek istemeyen şahıs daha sonra mutfaktan eline geçirdiği ekmek bıçağı ile dairenin balkonuna çıkıp bıçağı boğazına dayadı.

Hem kendine bıçakla zarar vermek isteyen hem de balkondan atlayacağını belirten şahsı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzenine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 112 Acil Yardım ve polis ekipleri sevk edildi.

Şahıs intihara teşebbüs ederken 2 çocuğu ise kilitlendikleri odanın camından korkulu gözlerle olayı izledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından şahsın atlama ihtimaline karşı bina çevresinde önlemler alınırken, sağlık ekipleri her ihtimale karşı hazır bekledi.

"ATLA, GEBER"

Öte yandan, olay yerine gelen baba Ramazan M., oğluna "Atla, geber" dedi. Polis ekipleri babayı sakinleştirdi.

POLİSTEN TABANCA İSTEDİ

Oğlu daha sonra balkona çıkarak boğazına bıçak dayayıp demir korkuluklardan atlamak isteyince, Baba Ramazan M., bu kez de olay yerindeki polis memurundan tabanca istedi. Polis ekipleri öfkeli babayı tekrar sakinleştirmeye çalıştı. Baba Ramazan M., "Bunu mahallede iyi bir dövmek lazım. Başka tedavi olmaz bu" dedi.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMÜŞ

Polisler tarafından yaklaşık 1 saatte ikna edilen Zülkif M., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Baba Ramazan M., "Ben oğlumu Adana'dan dün psikoloji tedavisinden getirdim. Ben nasıl tepki göstermeyeyim. 35 yıl emek ver, ondan sonra bu şekilde olaylar yapsın ve bütün mahalleliyi buraya yığsın. Ben de ona 'atla, geber' dedim ve başka bir şey demedim" diye konuştu.

Şahsın evine giren polis ekipleri çocukları bulundukları odadan çıkarttı.

Uzun süre şahısla görüşerek ikna etmeye çalışan polis ekipleri yoğun ter dökerken, şahıs 1 saat süren ikna çabası sonrası ikna edilerek balkondan indirildi. Çocuklarını rehin alıp intihar etmek isteyen şahıs ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, polis ekipleri şahsın görüntüsünün alınmaması basın mensuplarını olay yerinden uzaklaştırdı.

Binanın bahçesine kadar giren polis aracına hızla bindirilen şahıs emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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