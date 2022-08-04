Zonguldak'ta işçi servisi alev alev yandı
Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağına maden işçilerini bırakıp geri dönen işçi servisi alev alev yandı. Midibüsün boş olması ise büyük bir faciayı önledi.
Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağına işçi taşıyan servisin sürücüsü Asım Ç. (37) idaresindeki 67 NP 800 plakalı midibüsle evinin yolunu tuttu.
Midibüs Elvanpazarcık beldesi yol ayrımına geldiğinde sol ön tarafından dumanlar çıkmaya başladı.
Midibüsü yol kenarına park eden sürücü, araçtan inerek duruma müdahale etmeye çalıştı.
Ancak alevler bir anda midibüsü sardı. Alev alev yanan midibüsü fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Ekiplerin kısa sürede olay yerine gelerek müdahale ettiği yangın söndürülerek kontrol altına alındı.
Aracın boş olması sürücünün de kısa sürede araçtan inerek canını kurtarması büyük bir faciayı önledi.
Ekipler yangının çıkış sebebini araştırırken midibüs kullanılamaz hale geldi.
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