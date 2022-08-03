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İzmir’de dehşete düşüren olay! Anne ve kız kardeşini içeri kilitledi ardından evi ateşe verdi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 03.08.2022
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İzmir’de dehşete düşüren olay! Anne ve kız kardeşini içeri kilitledi ardından evi ateşe verdi

İzmir’de uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen bir kişi, annesi ve kız kardeşini içeri kilitledikten sonra evi ateşe verdi. Anne-kızı komşuları kapıyı kırıp kurtarırken, B.A. gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan olay, saat 12.00 sularında Zeybek Mahallesi'ndeki bir müstakil evde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen 24 yaşındaki B.A. ile annesi Ç.A. arasında tartışma çıktı.

B.A.'nın uyuşturucu kullanması sebebiyle yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü. B.A., annesi Ç.A. ve kız kardeşi T.A.'yı içeri kilitleyip, evi ateşe verdi. Ç.A. KADES uygulamasını kullanarak yardım isteyince, adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu sırada kapıyı kıran komşuları anne-kızı kurtardı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, polis, şüpheli B.A.'yı gözaltına aldı.

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