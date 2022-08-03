İzmir’de dehşete düşüren olay! Anne ve kız kardeşini içeri kilitledi ardından evi ateşe verdi

İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan olay, saat 12.00 sularında Zeybek Mahallesi'ndeki bir müstakil evde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen 24 yaşındaki B.A. ile annesi Ç.A. arasında tartışma çıktı.