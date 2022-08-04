Maske takmadı hastaneyi birbirine kattı

Olay, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Bölümünde yaşandı. İddiaya göre V.O. (46), kızını tedavi olması için hastaneye getirdi. Doktor F.D. (29), hastanın ve babanın maske takmasını istedi. Bu sırada baba V.O., sesini yükselterek önce kızının tedavi olması gerektiğini söyledi. V.O.'nun sesini yükseltmesi dolayasıyla endişelenen doktor, güvenlik görevlilerini çağırdı.