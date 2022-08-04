Maske takmadı hastaneyi birbirine kattı
Bursa’da kızını tedavi için hastaneye getiren kişi, doktorun maske takmasını istemesi üzerine uyarılınca hastaneyi birbirine kattı. O anlar kameraya yansıdı.
Olay, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Bölümünde yaşandı. İddiaya göre V.O. (46), kızını tedavi olması için hastaneye getirdi. Doktor F.D. (29), hastanın ve babanın maske takmasını istedi. Bu sırada baba V.O., sesini yükselterek önce kızının tedavi olması gerektiğini söyledi. V.O.'nun sesini yükseltmesi dolayasıyla endişelenen doktor, güvenlik görevlilerini çağırdı.
Görevlilerin gelmesiyle daha da öfkelenen baba "Benim kızıma bakacak" diyerek tehditler savurdu. Doktorun üzerine yürüyen babayı güvenlik görevlileri uzun uğraşlar sonrası dışarı çıkardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Doktor F.D. kendisini tehdit eden V.O.'dan şikayetçi olurken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS tercih süresi uzatılacak mı? YKS 2022 üniversite tercihleri ne zaman bitiyor?
- PTT personel alımı ne zaman, tarih açıklandı mı? PTT personel alımı başvuru şartları neler?
- Uzman öğretmenlik başvuruları ne zaman? Uzman öğretmenlik başvuru tarihi açıklandı mı?
- Dede Korkut hikayesi kahramanlarından Dirse Han Oğlu Boğaç Han hangisiyle dövüşüp onu yendiği için Dede Korkut ona Boğaç adını vermiştir?
- Hangisi tüm sinema filmlerinde kendi oynadığı rollerin dublajını kendi yapmıştır? Kim Milyoner Sorusu
- Eski adı Seylan olan, Hindistan'ın güneyindeki ada ülkesi Sri Lanka'nın adı, kendi yerel dilinde ne anlama gelmektedir?
- Hangi Osmanlı padişahının doğum yeri Edirne'dir?
- ABD'de 12 Haziran 1967'de ne olmuş ve bu her yıl 12 Haziran'ın Sevgi Günü olarak kutlanmasına vesile olmuştur?
- 92 yıl önce keşfedilen Plüton, keşfedildiğinden bu yana Güneş etrafında bir tam turunu kaç kez tamamlamıştır?
- Valerio Viccei, hangisi için İngiltere'ye dönmüş, yakalanmış ve 22 sene hapis cezasına çarptırılmıştır?
- %79,60 oran ortaya çıktı! Ocak için kaldı 5 veri, 5,290 TL göründü! Emekli Ocak zammı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine...
- Promosyon yarışı alev aldı! Emekliye 7.500 TL kazanma fırsatı! Bankalar emekliye ne kadar promosyon veriyor? TEB, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi...