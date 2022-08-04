04 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Tunceli'de teröristlerce kullanılan 3 sığınak imha edildi

Tunceli'de teröristlerce kullanılan 3 sığınak imha edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.08.2022
ABONE OL
Tunceli’de teröristlerce kullanılan 3 sığınak imha edildi

Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanılan 3 sığınak imha edildi. Jandarma ekipleri, sığınakları kullanılamaz hale getirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA