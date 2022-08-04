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İstanbul’da yol verme meselesi! Sopalı çekiçli kavga kamerada

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 04.08.2022 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022
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İstanbul’da yol verme meselesi! Sopalı çekiçli kavga kamerada

İstanbul Esenyurt’ta TEM Otoyolu'nda “yol verme” meselesi sebebiyle tartışan 2 sürücü, sopa ve çekiçle birbirine saldırdı. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Esenyurt TEM Otoyolu mevki Ankara istikametinde dün iddiaya göre, bir hafif ticari araç sürücüsü şerit değiştirmek istediği sırada, yoldaki kamyonun kör noktasında durdu. Kamyon şoförünün korna çalarak tepki göstermesiyle iki taraf arasında çıkan tartışmada, öfkelenen hafif ticari aracın sürücüsü, eline aldığı sopa ile kamyona vurmaya başladı.

Kamyon şoförü de aracın içinden çekiç ile vurmaya çalıştı. Sopa ile kamyona defalarca vuran sürücü, daha sonra aracına binerek uzaklaştı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çekiçli sopalı yol verme kavgası ÇEKİÇLİ SOPALI YOL VERME KAVGASI

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