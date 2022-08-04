İstanbul’da yol verme meselesi! Sopalı çekiçli kavga kamerada

Esenyurt TEM Otoyolu mevki Ankara istikametinde dün iddiaya göre, bir hafif ticari araç sürücüsü şerit değiştirmek istediği sırada, yoldaki kamyonun kör noktasında durdu. Kamyon şoförünün korna çalarak tepki göstermesiyle iki taraf arasında çıkan tartışmada, öfkelenen hafif ticari aracın sürücüsü, eline aldığı sopa ile kamyona vurmaya başladı.