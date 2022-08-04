Eskişehir’de 1 kişinin öldüğü kazada gelişme! Kaçan sürücü yakalandı
YAŞAM DHA
Eskişehir'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i çocuk 4 kişinin de yaralandığı feci kazanın ardından kaçan sürücü Hasan Vurucu, jandarma ekiplerince yakalanıp, tutuklandı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Kayapınar Mahallesi girişinde önceki akşam meydana gelen kazada, 36 yaşındaki Fahrettin Kıymaz yönetimindeki 26 AB 492 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Hasan Vurucu'nun kullandığı 26 UC 397 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Fahrettin Kıymaz, kaza yerinde yaşamını yitirdi; Menderes Şimşek, Mehmet Ali Okay, Ahmet Diler ve Abdulkadir Komrat ise yaralandı. Hasan Vurucu, kazanın ardından aracını bırakıp, evinin olduğu Yukarıçağlan Mahallesi'ne kaçtı.
Jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanan Vurucu, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan Vurucu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.
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