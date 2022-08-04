04 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir’de 1 kişinin öldüğü kazada gelişme! Kaçan sürücü yakalandı

Eskişehir’de 1 kişinin öldüğü kazada gelişme! Kaçan sürücü yakalandı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 04.08.2022 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022
ABONE OL
Eskişehir’de 1 kişinin öldüğü kazada gelişme! Kaçan sürücü yakalandı

Eskişehir'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i çocuk 4 kişinin de yaralandığı feci kazanın ardından kaçan sürücü Hasan Vurucu, jandarma ekiplerince yakalanıp, tutuklandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Kayapınar Mahallesi girişinde önceki akşam meydana gelen kazada, 36 yaşındaki Fahrettin Kıymaz yönetimindeki 26 AB 492 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Hasan Vurucu'nun kullandığı 26 UC 397 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Fahrettin Kıymaz, kaza yerinde yaşamını yitirdi; Menderes Şimşek, Mehmet Ali Okay, Ahmet Diler ve Abdulkadir Komrat ise yaralandı. Hasan Vurucu, kazanın ardından aracını bırakıp, evinin olduğu Yukarıçağlan Mahallesi'ne kaçtı.

Jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanan Vurucu, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan Vurucu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA