Sultangazi’de metruk bina alev alev yandı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye erleri alevlerin diğer binalara sıçramaması için yoğun çaba harcadı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangını kontrol altına alındı. Polis ekipleri ise her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı.