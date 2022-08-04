Sultangazi'de metruk bina alev alev yandı
İstanbul Sultangazi'de sabah saatlerinde daha önceden boşaltılan 3 katlı binanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm katı sararken, itfaiye ekipleri yangının diğer binalara sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Binadaki daireden yükselen alevler, vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı.
Yangın, İsmet Paşa Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, 155 Sokak'ta daha önceden boşaltılan 3 katlı metruk binanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle alevler yükselmeye başladı.
Kısa sürede büyüyen alevler daireyi sararken, yan binaların çatısına kadar çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye erleri alevlerin diğer binalara sıçramaması için yoğun çaba harcadı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangını kontrol altına alındı. Polis ekipleri ise her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı.
ALEVLER CEP TELEFONU KAMERASINDA
Daha önceden boşaltılan binadan yükselen alevler vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de alevlerin kısa sürede büyüyerek yan binaların çatılarına kadar yükseldiği görülüyor. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin ise alevlerin diğer binalara sirayetini engellemeye çalıştığı görülüyor.
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