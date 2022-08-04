Son dakika: Maltepe Cezaevi'nde film gibi olay: Uyuşturucu taşıyıcısı avukat çıktı! Kameralara yakalandı | Savunması "pes" dedirtti
Son dakika haberi... İstanbul'da bulunan Maltepe Cezaevi'nde film sahnesini aratmayacak bir olay yaşandı. Maltepe Cezaevinde hükümlü bulunan yeğeninin sevgilisine uyuşturucu madde temini sağlayan avukat Zeynep A. yakayı ele verdi. 2 Temmuz günü cezaevi kameralarının ortaya çıkardığı olayda gözaltına alınan şüpheli avukatın savunması ise "pes" dedirtti.
İddiaya göre avukat Zeynep A.'nın (29) ablasının kızı ve cezaevinde hükümlü olan Adem Y. bir süredir duygusal birliktelik yaşıyordu. Uyuşturucu madde bağımlılığı olan Adem Y., sevgilisinin teyzesi olan avukat Zeynep A.'dan kendisine uyuşturucu getirmesini isteyince genç avukat Zeynep A. akıl almaz bir yönteme başvurdu.
KAMERALAR GİZLİ ALIŞVERİŞE IŞIK TUTTU
Avukat kimliğini kullanarak 2 Temmuz günü Maltepe Kapalı Cezaevi'ne giden genç avukat, iddiaya göre yanına aldığı iki paket halinde 26 gram kubar işlenmemiş esrarla cezaevine girdi. Cezaevinin görüş alanında kendisini görüntüleyen kameradan habersiz olan avukat Zeynep A., uyuşturucu maddeleri hükümlü Adem Y.'ye verdi.
CEZAEVİNDEKİ HÜKÜMLÜ ANLATTI
Kamera görüntülerinin izlenmesinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda ifadesi alınan Adem Y., genç avukattan cezaevine gelerek kendisine uyuşturucu madde getirmesini istediğini, avukat Zeynep Y.'nin de isteğini kabul ettiğini söyledi. Olaydan sonra gözaltına alınan şüpheli avukat, adliyeye getirilirken savcılık tarafından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
"ÖLÜMLE TEHDİT ETTİKLERİ İÇİN ELİM KOLUM BAĞLANDI"
Savunmasında, İstanbul Barosunda avukat olarak görev yaptığını belirten şüpheli Zeynep A., "Adem'i ablam Handan'ın kızı Seda'nın sevgilisi olması nedeniyle tanırım. Sadece benim yeğenimin ilişkisinden kaynaklı görüştüğüm çok yakın dostumdur. Serhat isimli kişi, Adem'in arkadaşı Mert aracılığıyla bana haber göndermiş. Paket Adem'e ulaşmazsa Mert ve beni öldüreceğini söylemiş. Mert bana durumu anlatınca ben de pakette ne olduğunu bilmeden kabul ettim. İş olarak ceza hukukuna uzak olduğumdan sonuçları ön göremedim" diyerek pişman olduğunu söyledi.
HAKİMLİKTEN DERS GİBİ KARAR
Hakimlik, sorgusu sonrası şüpheli avukat Zeynep A.'nın tutuklama talebini reddederek ilginç bir karara imza attı. Hakimlik, şüpheli avukata yurt dışına çıkamama ve konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı verirken aynı zamanda şüphelinin 500 bin lira güvence miktarını 20 gün içinde yatırmasına ve 30 gün içinde avukatlık mesleğinin etik ilkeleri üzerine yazılmış bir kitabın el yazısıyla özetini çıkararak teslim etmesine hükmetti.
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