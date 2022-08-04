Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Çavuşoğlu ile Blinken'ın görüşmede, Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşı ve bu konudaki son gelişmeler ile ikili ilişkileri ele aldığı belirtildi.

MALEZYA İLE DE TEMAS

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuala Lumpur'da Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile bir araya geldi.