Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı. Kritik temasta Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşı ve bu konudaki son gelişmeler ile ikili ilişkileri ele aldığı belirtildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Çavuşoğlu ile Blinken'ın görüşmede, Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşı ve bu konudaki son gelişmeler ile ikili ilişkileri ele aldığı belirtildi.
MALEZYA İLE DE TEMAS
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuala Lumpur'da Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malezyalı mevkidaşım Saifuddin Abdullah'la ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık. Ticaret hacmi hedefimiz 5 milyar dolar. Güncellenmiş Serbest Ticaret Anlaşması'nı yakında imzalayacağız. Enerji, turizm, ulaştırma ve teknoloji alanlarında işbirliğimizi geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.
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