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Ankara’da feci kaza! Çukuru fark etmedi içine düştü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 04.08.2022 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022
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Ankara’da feci kaza! Çukuru fark etmedi içine düştü

Ankara’da seyir halinde olan motosikletli kurye, yol çalışması sebebiyle açılan çukura düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen ekipler sürücüyü tedavisi için hastaneye kaldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaşanan kaza dün gece saatlerinde İstasyon Caddesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, 18 yaşındaki Polat P. idaresindeki motosiklet sürücüsü, seyir halindeyken yol yapım çalışması sebebiyle açılan çukura düştü.

Yol yapım çalışmasını fark etmeyip çukura düşen sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen sürücünün çukura düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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