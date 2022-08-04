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Çanakkale'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.08.2022
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Çanakkale’de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başladı

Son dakika haberi... Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kösedere köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 4 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 12 arazöz, 2 dozer, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel yönlendirildi.

Havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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