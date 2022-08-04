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Eşi terk edince evini ateşe verdi! Komşuları balkondan hortumla su tuttu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.08.2022
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Eşi terk edince evini ateşe verdi! Komşuları balkondan hortumla su tuttu

ERZURUM'da yaklaşık 10 gün önce eşinin 2 çocuğunu da alıp baba evine gittiği Nurullah D. (42), eşyaları pencereden atıp evini ateşe verdi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, kapıyı üzerine kilitleyen Nurullah D., itfaiye aracının sepetiyle balkona çıkan polis ekipleri tarafından gözaltına aldı.

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