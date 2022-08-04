Bir yılda 300 bin lira kazandı! Trabzon Of'ta çay yerine bakın ne ekti
17 yıl önce Of Ziraat Odasının tavsiyesi üzerine mavi yemiş üretimine başlayan 46 yaşındaki Fatih Aktaş, karşılaştığı zorluklara rağmen pes etmeyerek işini bu zamana kadar taşıdı. Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı destekle yurt dışından bin 200 mavi yemiş fidanı getirten Aktaş, evinin yanındaki 4 bin metrekarelik tarlasına çay yerine mavi yemiş dikti.
Trabzon'un Of ilçesinde Fatih Aktaş, 4 dönümlük arazisine çay mavi yemiş dikti. Aktaş, yılda 300 bin TL kazandığını söyledi. Aktaş, başarı hikayesinden şöyle bahsetti.
Mavi yemiş üretimi hakkında hiç bilgisi olmayan Aktaş, zamanla işini ilerletti. Başta ürün satmakta dahi zorlanan Aktaş'ın ürünleri şimdi oldukça talep görüyor. Bahçesinden yılda 4-5 ton ürün aldığını belirten Aktaş, kilosunu sanayi tesislerine 50-60 lira gibi rakamlara sattığını belirtti. Mavi yemiş bitkisinin çayın alternatifi olamayacağını dile getiren Aktaş, mavi yemiş bitkisinin çayın yanında ek bir ürün olarak yetiştirilebileciğini ifade etti. Mavi yemiş yetiştiriciliğinin çaya göre zor ve zahmetli bir iş olduğunu belirten Aktaş, çalışmayı sevmeyen insanlara bu işi tavsiye etmediğini söyledi.
Mavi yemiş hakkında daha önceden bir bilgisi olmadığını anlatan Aktaş, "Mavi yemiş yetiştiriciliğine 2005 yılında Of Ziraat Odasının bana bu işi önermesiyle başladım. Tarım Bakanlığının o zaman verdiği desteklerle bahçemi kurdum. Çayın yanında başka bir ürün yetiştirebilir miyim diye düşünürken bu işle tanıştım. Mavi yemiş yetiştiriciliği hakkında daha önce bir şey bilmiyordum." dedi.
Aktaş açıklamalarına şu sözlerle devam etti;
"Burada 4 dönümlük bir açık arazim vardı. Burada yapmaya karar verdim. Fidanlarımız yurt dışından geldi. Bin 200 fidanla işe başladım, şu anda o şekilde devam ediyorum. Bu işin kazancı iyi ama zahmeti de var. Zor bir iş, uğraş gerektiren bir iş. İlk başladığımda zorluklarla karşılaştım. Ürünümü satamadım. Yılmadık devam ettik, bu zamana kadar geldik. Sanayi ürünü olarak şu an talep var. İhtiyaç da var. Uğraşı fazla olduğu için insanlar bu işe girmek istemiyor. Bu iş çalışmayan adamın işi değil. Kışın budaması, gübrelemesi var. Yazın mayısın son haftasından ağustosun başına kadar hasadı sürüyor."
"İki ay hasat süreci var. İyi bakım yapılırsa fidan başı 5 kilo verim alınabiliyor. Kilosu sanayi tesislerine 50-60 TL, internetten ise kilosu 100-150 TL gibi rakamlara satılabiliyor. Ben sanayi tesislerine soğuk zincirle satış yapıyorum. Soğuk zincire gitmeyen ürünlerimizi marmelat yaparak satıyoruz. Mavi yemiş bitkisi bu. Halk dilinde likarba, kaskanaka olarak adlandırılıyor."
"Ben burada 4-5 ton gibi bir üretim yapıyorum. Yılda 200-300 bin TL gibi bir para kazanıyorum. Mavi yemiş çaya göre daha karlı ama daha fazla iş gücü gerektiren bir iş. İlgi ve zaman isteyen bir ürün. Bu işi çalışmayacak kişiye tavsiye etmiyorum. Çalışacak olan kişiler bu işi yapabilir. Mavi yemiş çayın alternatifi olamaz. Çay bizim için yöresel bir ürün. En iyi ürünümüz. Çayın yanında yapılabilir"
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