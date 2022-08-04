Bir yılda 300 bin lira kazandı! Trabzon Of’ta çay yerine bakın ne ekti

Aktaş açıklamalarına şu sözlerle devam etti;

"Burada 4 dönümlük bir açık arazim vardı. Burada yapmaya karar verdim. Fidanlarımız yurt dışından geldi. Bin 200 fidanla işe başladım, şu anda o şekilde devam ediyorum. Bu işin kazancı iyi ama zahmeti de var. Zor bir iş, uğraş gerektiren bir iş. İlk başladığımda zorluklarla karşılaştım. Ürünümü satamadım. Yılmadık devam ettik, bu zamana kadar geldik. Sanayi ürünü olarak şu an talep var. İhtiyaç da var. Uğraşı fazla olduğu için insanlar bu işe girmek istemiyor. Bu iş çalışmayan adamın işi değil. Kışın budaması, gübrelemesi var. Yazın mayısın son haftasından ağustosun başına kadar hasadı sürüyor."