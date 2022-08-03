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Zonguldak'ta feci kaza! Yardıma vatandaşlar koştu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.08.2022
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Zonguldak’ta feci kaza! Yardıma vatandaşlar koştu

Son dakika haberi... Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybeden araç duvara çarptı. Kazada 1’i bebek 3 kişi yaralandı.

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