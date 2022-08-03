30 yıllık meslek hayatında binlercesinin hayatını kurtardı! Kan kusarak ölmesinler diye…

Sene 1963. "Manisa Tarzanı" lakaplı Ahmet Bedevi, bir çocuğun sorusuna yanıt olarak "ağaçlar evlatlarım" cevabını verince 10 yaşındaki çocuk, bu yanıttan çok etkilendi. Bedevi ile beraber bir çam ağacı dikti. O çocuk, tek bir ağaçla yetinmedi, devamını getirdi. Gençlik seneleri de Manisa dağlarına ağaçlar dikerek geçti. O, dağları sevdi, dağcı oldu. Yürümeyi sevdi, demiryollarında yol kontrol memuru oldu. Demiryollarında 20'li yaşlarında başladığı görevinde her gün 20 kilometrelik yolu hiç üşenmeden yürüdü, canla başla tren kazalarını önlemek için uğraştı.

Namıdiğer "Dağ Fırtınası", 30 senelik demiryolu emektarı Mehmet Erbil (69) Sabah'a konuştu. Onun çoğu kişinin bilmediği bir özelliği ise sosyal medyadan "Bu trajedilere son verin" haykırışıyla ortaya çıktı. Erbil, aynı zamanda demiryollarına çiftlilerin bilinçsizce bıraktığı kaplumbağaların kurtarıcısıydı ama ne kurtarmak!