03 Ağustos 2022, Çarşamba
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Mersin'de eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKK'lı terörist yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.08.2022
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Mersin’de eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKK’lı terörist yakalandı

Mersin'de eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKK'lı terörist yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

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