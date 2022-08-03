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Siverek’te silahlı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.08.2022
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Siverek’te silahlı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada silahlar kullanıldı, bir kişi öldü. Polis olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak amacıyla operasyon başlattı.

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