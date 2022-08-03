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Fatsa’da trafik kazası: 1 can kaybı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.08.2022 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
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Fatsa’da trafik kazası: 1 can kaybı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde sürücü hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki direğe çarparak ağır yaralandığı kazada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emniyet güçleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaza Ordu'nun Fatsa ilçesi Meşebükü Mahallesi'nde yaşandı.

DİREĞE ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, 34 FIF 685 plakalı otomobili ile yolda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki direğe çarpan Tahir Dayak ağır yaralandı.

TÜM ÜMDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan Dayak, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç Tahir Dayak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Emniyet ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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