Fatsa’da trafik kazası: 1 can kaybı
Ordu’nun Fatsa ilçesinde sürücü hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki direğe çarparak ağır yaralandığı kazada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emniyet güçleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
Kaza Ordu'nun Fatsa ilçesi Meşebükü Mahallesi'nde yaşandı.
DİREĞE ÇARPTI
Edinilen bilgiye göre, 34 FIF 685 plakalı otomobili ile yolda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki direğe çarpan Tahir Dayak ağır yaralandı.
TÜM ÜMDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan Dayak, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç Tahir Dayak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye'de maymun çiçeği vakası kaç kişide görüldü? Türkiye'de maymun çiçeği vaka tablosu nasıl? İşte son durum
- Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite harçları ne kadar, kaç TL oldu?
- Enflasyon rakamları açıklanıyor... Temmuz ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? Temmuz ayı enflasyon, TEFE-TÜFE açıklandı mı?
- ÖSYM Başkanı neden görevden alındı, yerine kim gelecek? ÖSYM Başkanı Halis Aygün kimdir, görevden mi alındı?
- Lise kayıtları ne zaman, hangi gün başlıyor? MEB 2022-2023 lise kayıt tarihi açıklandı mı?
- Aile Destek Programı başvurusu bitti mi? Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu, sürüyor mu?
- Başvuran anında alabiliyor! Yarım gün çalışana 11.917 TL ödeme! 60, 120, 180 gün olarak...
- Osmaniye deprem son dakika: Osmaniye'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- KPSS tekrarlanacak mı, soru iptal olursa ne olur? KPSS 2022 lisans sınavı iptal mi olacak?
- Dilekçesini verene emeklilik! 25 yıl evli kalan başvurup alabiliyor! Emeklilik şartları tek tek duyuruldu...
- Bir dizi daha sonunu getiremedi! Final için çanlar çalmaya başladı! TRT dizisinde kötü haber geldi...
- BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuç tarihi açıklandı mı, duyuruldu mu?