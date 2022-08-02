O ilçeye hayvan giriş çıkışı yasaklandı! 21 gün karantina! Şimdi de şap ve çiçek hastalığı...
YAŞAM İHA
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bulunan hayvan pazarında ortaya çıkan şap ve çiçek hastalığı nedeniyle ilçeye hayvan giriş çıkışı yasaklandı. Hayvancılığı ile Türkiye’nin önemli ilçelerinden birisi olan Yenişehir'deki hayvan pazarı 21 gün süreyle kapatıldı.
HAYVAN PAZARI KAPATILDI
Yenişehir'de küçükbaş hayvanlarda görülen şap ve çiçek hastalığından dolayı ilçeye hayvan giriş çıkışları yasaklanırken, hayvan pazarı kapatıldı.
Hayvancılığı ile Türkiye'nin önemli ilçelerinden birisi olan Yenişehir'de bulunan hayvan pazarı ilçede küçükbaş hayvanlarda görülen şap ve çiçek hastalığından dolayı tedbir amaçlı 21 gün kapatıldı.
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