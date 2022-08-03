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İstanbul’da 8 çocuk dehşet saçtı! TikTok uğruna bir çocuğu hastanelik ettiler

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 03.08.2022 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
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İstanbul’da 8 çocuk dehşet saçtı! TikTok uğruna bir çocuğu hastanelik ettiler

İstanbul’da 8 çocuk Tiktok videosu uğruna dehşeti yaşattı. Video çekmek için sokakta oyun oynayan 14 yaşındaki Mehmet Y.'yi kırdıkları şişeyle kolundan yaralayarak hızla uzaklaştılar. Mehmet Y. hastaneye kaldırılırken ailesi şikayetçi oldu. Çocukların kaçma anları ise güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

İstanbul Bayrampaşa'da yaşanan olay, önceki gün saat 19.30 sularında Kartaltepe Mahallesi'nde meydana geldi.

İddialara göre, 14 yaşındaki Mehmet Y., arkadaşlarıyla birlikte sokakta oyun oynadığı esnada yaşları 14 ile 16 arasında değişen 8 çocuk, Mehmet Y.'ye yaşını ve nerede yaşadığını sordu.

Mehmet Y. bu sorulara cevap vermeyince çocuklardan biri belinden çıkardığı cam şişeyi kırarak Mehmet Y.'nin koluna sapladı. Yaşanan korkunç olayın sonrasında kaçan çocukların TikTok videosu çekmek için Mehmet Y.'yi yaraladığı iddia edildi. Kolundan yaralanan Mehmet Y., ameliyat olurken, ailesi ise çocuklardan şikayetçi oldu.

"TİKTOK VİDEOSU ÇEKİYORLAR"

Mehmet Y.'nin amcası Ayhan Y., "Çocuklar kapının önünde otururken 8 tane çocuk gelip adres soruyorlar. Yeğenim "Size ne" tarzında cevap veriyor. Daha sonra bir tanesi belinden şişeyi çıkarıp yerde kırdıktan sonra çocuğun eline batırıyor. El üstü tendomları falan koptu. Kemiğinde zede var. Ameliyat edildi dün akşam. Biz şikayette bulunduk. 14-15 yaşlarında 7-8 kişiler. O esnada zaten TikTok videosu çekiyorlar" dedi.

"BANA DURDUK YERE SALDIRDILAR"

Kolundan yaralanan Mehmet Y., "Akşam arkadaşlarımla burada top oynuyorduk. Sonra bir grup geldi 16 yaşlarında. Geldiler topu istediler, evimin adresini sordular söylemedim. Bunlarla biraz kavga ettim bağırdım. Çocuğun biri elbisesinin altından şişe çıkardı ve yere vurdu. Sonra geldi bana batırmaya çalıştı. Bana durduk yere saldırdılar. Arkadaşlarımdan birisinin boynunu tuttular" ifadelerini kullandı.

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