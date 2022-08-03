Diyarbakır’da korkunç kaza! 6 yaşındaki Ayaz hayatını kaybetti

"BURADA SIK SIK KAZALAR OLUYOR"

Kaza sonrası mahalleli ise caddeyi trafiğe kapattı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler, yolu kapatan mahalliyi sakinleştirmek için çaba sarf etti. Mahallede oturan Sıddık Durak, "Burada sık sık trafik kazası oluyor. Yetkililerin buraya acil bir çözüm bulması gerekiyor. Buraya hız kesici kasisler konulabilir veya bir üst geçit yapılabilir. Burada yol, çok güzel. Bu nedenle sürücüler biraz hız yapıyor. Mutlaka önlem alınması gerekiyor" dedi.