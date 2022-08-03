Diyarbakır’da korkunç kaza! 6 yaşındaki Ayaz hayatını kaybetti
Diyarbakır'da 6 yaşındaki Ayaz Kuzhan yolun karşısına geçmek istedi ama o yol ona mezar oldu. Her iki tarafı park olan caddeden, yolun karşısına geçmeye çalışan küçük çocuğa otomobil çarptı. Feci kazada hayatını kaybeden Kuzhan’ın cansız bedeni otopsi sonrası ailesine teslim edilecek.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yaşanan kaza, dün akşam saatlerinde Medya ile Huzurevleri mahallerini ayıran Ahmed Arif Caddesi'nde meydana geldi. Her iki tarafı park olan caddeden, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayaz Kuzhan'a otomobil çarptı.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Özel bir hastanede kaldırılan küçük Ayaz, burada hayatını kaybetti. Küçük Ayaz'ın cansız bedeni, otopsi sonrası ailesine teslim edilecek.
"BURADA SIK SIK KAZALAR OLUYOR"
Kaza sonrası mahalleli ise caddeyi trafiğe kapattı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler, yolu kapatan mahalliyi sakinleştirmek için çaba sarf etti. Mahallede oturan Sıddık Durak, "Burada sık sık trafik kazası oluyor. Yetkililerin buraya acil bir çözüm bulması gerekiyor. Buraya hız kesici kasisler konulabilir veya bir üst geçit yapılabilir. Burada yol, çok güzel. Bu nedenle sürücüler biraz hız yapıyor. Mutlaka önlem alınması gerekiyor" dedi.
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