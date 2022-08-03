İstanbul’da akılalmaz hırsızlık! Çatı çatı gezdiler evi soyup gittiler

"ÇATILARDA DOLAŞA DOLAŞA BENİM EVİME GİRİYORLAR"

Kendisi evdeyken yaşanan hırsızlığı anlatan Şefika Gök, "Dün öğle saatlerinde internetim kesildi. Komşuya sordum, o da kendisinde olduğunu söyleyince terasa çıktım. Kapıları kilitliydi. İçeriden çengel geçirip, arkasına halı koymuşlar. Kapıyı açmaya çalışınca bir ağırlık hissettim. Başımı bir uzattım ki odayı dağıtmışlar. Korktum, eşim ve oğluma haber verdim. Yanımızdaki 3'üncü apartmandan girmişler. 3 çatıdan atlayıp, bize geliyorlar. Biz hedefmişiz. Çatılarda dolaşa dolaşa benim evime giriyorlar. Camımı kırıp, içeri girmişler. Televizyonu, bilgisayarı söküp örtülere sarıp, kendi malları gibi yan binanın çatısından girip, kapısından çıkıp gittiler" dedi.