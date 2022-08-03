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Bolu'da zehirlenen işçiler taburcu oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.08.2022
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Bolu’da zehirlenen işçiler taburcu oldu

Bolu'daki işçilerin zehirlenme olayında yeni gelişmeler yaşandı. 28 işçiden 2'sinin daha taburcu edildiği açıklandı. Böylelikle tüm işçilerin tedavisi tamamlandı.

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