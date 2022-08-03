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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 03.08.2022
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Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te emniyet güçlerinin 15 adrese gerçekleştirdiği aynı zamanlı baskınlar sonucunda 267 kök kenevir ile 40 gram esrar ele geçirildi. 15 şahıs ise gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kenevir yetiştirilen 15 adrese operasyon gerçekleştirdi.

128 polisin katılımı ile yapılan eş zamanlı baskınlarda; 267 kök kenevir, 40 gram esrar, 1 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

15 GÖZALTI

Suç unsurlarına el koyan ekiplerin gözaltına aldığı 15 şüpheli, sorgu için emniyete götürüldü.

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