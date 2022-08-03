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İETT otobüsü minibüse çarptı! Korku dolu anlar kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.08.2022
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İETT otobüsü minibüse çarptı! Korku dolu anlar kamerada

Pendik'te sabah saatlerinde İETT otobüsü, yolcu indirmek için duran minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle ayaktaki bir yolcu yere düştü. Korku dolu anlar minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

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