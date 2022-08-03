Konya’da medyum faciası! Fal baktığı kadını sevgilisiyle ayrılma noktasına getirdi! Bıçaklayıp ağır yaraladı

Olay, Konya'nın merkez Meram ilçesi Derecamikebir Mahallesinde meydana geldi. Medyum Hasan Karaağaç 150 lira karşılığında falına baktığı Ş.K'ya sevgilisinin kendisini adı 'A' harfi ile başlayan birisi ile aldattığını dile getirdi.