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Konya’da medyum faciası! Fal baktığı kadını sevgilisiyle ayrılma noktasına getirdi! Bıçaklayıp ağır yaraladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.08.2022 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
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Konya’da medyum faciası! Fal baktığı kadını sevgilisiyle ayrılma noktasına getirdi! Bıçaklayıp ağır yaraladı

Konya’da kendisinin medyum olduğunu belirten 27 yaşındaki Hasan Karaağaç, falına baktığı kadına ‘birlikte yaşadığı kişinin kendisini aldattığını’ dile getirdi. Bu durumun üzerine kadın eve gidip, beraber yaşadığı sevgilisi Ferhat Yılmaz ile tartışma yaşadı. Çift ayrılma noktasına gelirken, olayı duyan Ferhat Yılmaz, medyumun evine gidip, tartışmaya başladı. Tartışma esnasında medyum, Ferhat Yılmaz’ı bıçaklayarak ağır yaraladı. Medyum Karaağaç ise gözaltına alındı.

Olay, Konya'nın merkez Meram ilçesi Derecamikebir Mahallesinde meydana geldi. Medyum Hasan Karaağaç 150 lira karşılığında falına baktığı Ş.K'ya sevgilisinin kendisini adı 'A' harfi ile başlayan birisi ile aldattığını dile getirdi.

SEVGİLİSİYLE ARASI BOZULDU

Eve giden kadın bu nedenle sevgilisiyle tartışmalar yaşamaya başladı. Çift ayrılma noktasına kadar gelirken durumu öğrenen sevgili Ferhat Yılmaz, sinirlerine hakim olamayıp medyumun evine gitti.

KARNINDAN BIÇAKLADI

Yılmaz burada Karaağaç ve yanındakilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Karaağaç, Yılmaz'ı karnından bıçaklayarak yaraladı.

Ferhat Yılmaz ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, medyum Hasan Karaağaç ise Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

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