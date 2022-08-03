Ankara’da 15 yaşındaki kıza istismar! İfadesi pes dedirtti
Ankara'da, 15 yaşındaki S.K.’ye cinsel istismarda bulunup, müstehcen görüntülerini sosyal medyada paylaşan 19 yaşındaki Emre Kara hakkında 6 ayrı suçtan 111,5 yıl hapsi istenerek tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Kara'nın ifadesi pes dedirtti.
Ankara'da ailesiyle yaşayan S.K., 2020 yılının yaz tatilinde ailesi ile birlikte gittiği Haymana ilçesi Kutluhan köyünde Emre Kara ile tanıştı. Kara, daha sonra bir süre görüştüğü S.K.'nin müstehcen görüntülerini çekti. Kara, S.K.'nin görüşmek istememesi üzerine çektiği görüntüleri kızın sosyal medya hesabını ele geçirip, takipçileriyle paylaştı. S.K. ve ailesinin şikayetiyle Emre Kara gözaltına alınıp, tutuklandı.
111,5 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Emre Kara hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme', 'çocuk ile ilgili üretilen müstehcen yayınları yayımlamak', 'şantaj' ve 'hakaret' suçlarını zincirleme işlediği gerekçesiyle 111,5 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Ankara Batı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Emre Kara katıldı. Suçlamayı kabul etmeyen Kara, detaylı savunmasını sonraki celse yazılı olarak vereceğini söyleyerek, "Kızın ailesiyle husumetim var, o yüzden bana iftira attılar. Kendisiyle kesinlikle cinsel birlikteliğim olmadı. Dosyadaki görüntüler ağabeyi ve ailesi tarafından danışıklı olarak çekilerek yayınlandı" dedi.
Mahkeme başkanının dosyaya giren hakaret ve tehdit içerikli mesajları sorması üzerine Kara, "Okunan mesajlar bana ait değildir. Sahte Instagram hesaplarıyla mahkeme kandırılmaya çalışılıyor. Ben dosya kapsamında yer alan hiçbir mesajı kabul etmiyorum" diye konuştu.
"CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM"
Mağdur S.K. de mahkemede uzman eşliğinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifade verdi. Sanıktan ve ailesinden şikayetçi olduğunu aktaran S.K., "Benden habersiz uygunsuz görüntülerimi çekmiş. Ben görüşmek istemeyince görüntüleri aileme gönderdi. Daha sonra da sosyal medya hesabımdan yayınladı. Bana bunu yapan herkesin cezalandırılmasını istiyorum" dedi.
Sanık avukatı ise bahsedilen telefonu müvekkilinin kullanmadığını, başka biri üzerine kayıtlı olduğunu söyleyerek, Kara'nın tahliyesini talep etti.
"DERDİMİZ ÇOCUĞUN HAYATINA DEVAM ETMESİ"
S.K.'nin avukatı İrem Esra Kömürcü Altun, bahsedilen telefonu sanığın kullandığını, aynı telefon numarasından kendisini de arayıp küfür, hakaret ve tehdit ettiğini söyledi. Altun, "Biz sanığı tutuklatıp bu aşamaya gelmek için çok uğraştık. Sanığın her bir eylemi için uzunca bir süre suç duyurularında bulunduk. Sanık bu süreçte sadece S.K.'ye cinsel istismar, hakaret ve tehditte bulunmadı, annesi, babası, ablası ve hatta dosyanın avukatı olarak bana da aynı tehdit ve hakaretlerde bulundu. Bizim artık buradaki derdimiz çocuğun hayatına devam edebilmes. Çocuğun haklarına yaraşır bir karar verilsin istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
NE OLMUŞTU?
Ankara'da yaşayan S.K., 2020 yılının yaz tatilinde ailesi ile birlikte memleketleri Haymana ilçesinin Kutluhan köyüne gitti. Burada Emre Kara ile tanışan S.K., bir süre görüştükten sonra sevgili oldu. Ardından Ankara'ya dönen S.K., 2021 yılının ocak ayında evden kaçarak Kara'nın köydeki evine gitti. Ailesinin kayıp ihbarında bulunması üzerine S.K. ve kara daha sonra Konya'ya gitti. Bir süre burada kalan ikili, ardından tekrar köye dönerek Emre Kara'nın dayısı Hasan Çelik'in evinde yaşamaya başladı. Emre Kara bu sürede, baba evinde, Konya'da yaşadıkları evde ve dayısının evinde S.K.'ye cinsel istismarda bulundu. Bir süre sonra ailesinin evine dönen S.K., başka bir arkadaşının yanında kaldığını söyledi. Ancak S.K. evine döndükten sonra Emre Kara, tekrar buluşarak birlikte olmak istedi. S.K.'nin görüşmek istememesi üzerine Kara, birlikte olduklarında çektiği müstehcen görüntüleri ifşa edeceğini söyleyerek şantaj yapıp, tehdit ve hakarette bulundu. Bunun üzerine S.K., ailesi birlikte polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Emre Kara, S.K.'ye ait müstehcen görüntüleri önce akrabalarına gönderip ardından sosyal medya hesabından yayımladı. Ardından Emre Kara gözaltına alındı. S.K.'nin ise hastanede yapılan muayenesinde cinsel istismara uğradığı tespit edildi.
CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU
S.K.'nin avukatı İrem Esra Kömürcü Altun, faili tutuklatmak için bir senedir ciddi bir hukuksal mücadele verdiklerini belirterek, "Çocuk, fail tarafından kaçırıldıktan sonra nitelikli cinsel istismara mağdur bırakılıyor. Bu eyleme failin ailesinden birçok kişi de göz yumarak iştirak ediyor. Çocuğa evini açıyor, gelen kolluk kuvvetlerine çocuğun evlerinde olmadığını söylüyor. Çocuk adına suç duyurusunda bulunduktan sonra gelen adli tıp raporu çocuğun beyanlarını bire bir destekler nitelikteydi. Adaletin yerini bulması konusunda yaptığımız bir yıllık çaba sonunda bugün amacımıza ulaşarak faili tutuklatabildik. Bu süre zarfında fail hakkında uzaklaştırma kararı aldık ama fail çocuğun yolunu kesti. Çocuk okula giderken, 'okula gitmeyeceksin' diye dövdü. Çocuğu staja giderken buldu dövdü. Hepsi için ayrı ayrı şikayetlerde bulunduk. Çocuğun mahrem görüntülerini hukuka aykırı bir şekilde ele geçirerek yaydı. Hem çocuğun hem de ailesinin hayatını yaşanmaz hale getirdi. Biz 10'a yakın dosyayla çocuğun hayatını yaşanabilir hale getirmek için bütün eylemler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Çabalarımız sonunda hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinden sonra fail tutuklanarak cezaevine gönderildi" dedi.
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