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Bursa’da seyir halindeki araç alev alev yandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.08.2022
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Bursa’da seyir halindeki araç alev alev yandı

Bursa'da seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa'da yaşanan olay, merkez Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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