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Düzce’de konser çıkışı dehşeti yaşadı! Evine dönerken takip etti başından tabancayla vurdu

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 03.08.2022
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Düzce’de konser çıkışı dehşeti yaşadı! Evine dönerken takip etti başından tabancayla vurdu

Düzce’de, bir kişi gittiği konserde tartıştığı kişiyi takip ederek başından tabancayla vurdu. 21 yaşındaki Semih Ç.’nin yerde kanlar içinde yattığını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Ağır yaralanan Semih Ç.’nin tedavisi sürüyor.

Düzce'de yaşanan olay saat 00.30 sularında Çay Mahallesi 599 Sokak üzerinde meydana geldi. Düzce'de düzenlenen halk konserinde, Semih Ç. ile 17 yaşındaki İmat D. arasında tartışma yaşandı.

Tartışma etrafta bulunan vatandaşlar tarafından sakinleştirilirken, konser bitiminde Semih Ç. evine gitmek için yola çıktı. Bu sırada Semih Ç'yi takip eden İmat D., tabancayla Semih Ç.'nin başına ateş etti.

Semih Ç.'yi kanlar içinde yerde gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalede bulundu. Ağır yaralanan Semih Ç. kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçmaya çalışan İmat D. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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