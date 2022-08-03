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Bursa’da üst geçitte yangın! Elektrikli bisiklet kullanılamaz hale geldi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.08.2022
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Bursa’da üst geçitte yangın! Elektrikli bisiklet kullanılamaz hale geldi

Bursa'da üst geçit direğine bağlanan  elektrikli bisiklet aniden yanmaya başladı. Alevler kısa sürede tüm bisikleti sararken, görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa'da yaşanan olay, merkez Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, üst geçit direğine bağlanan elektrikli bisiklet aniden yanmaya başladı. Alevler kısa sürede tüm bisikleti sararken, görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürürken, bisiklet kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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