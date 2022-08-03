Aedes sivrisinek ısırığı belirtileri neler? Zika virüsü nedir? Zika virüsü belirtileri nelerdir? Zika virüsü ölümcül mü?
Aedes sivrisinek ısırığı belirtileri neler? Havaların mevsim normallerinin üzerinde sıcak seyretmesi nedeniyle sivrisineklerin hastalık bulaştırma riski devam ediyor. Sivrisinek kaynaklı birçok hastalık bulunurken, bunlardan biri de Zika virüsüdür. İstanbul'da 'Aedes' türü sivrisineklerde artış yaşanırken, aedes sivrisinek ısırığı belirtileri araştırılmaya başlandı. Peki, Aedes sivrisinek ısırığı belirtileri neler? Zika virüsü nedir? Zika virüsü belirtileri nelerdir? Zika virüsü ölümcül mü? İşte haberin detayları...
Aedes sivrisinek ısırığı belirtileri neler? Uzmanlar, Türkiye'de 7 cinse ait toplam 62'den fazla sivrisinek türünün olduğunu belirtirken, son günlerde İstanbul'da zika virüsü bulaştıran Aedes sivrisinek türünün arttığı açıklandı. Bu gelişmelerin ardından aedes sivrisinek ve zika virüsü hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Aedes sivrisinek ısırığı belirtileri neler? Zika virüsü nedir? Zika virüsü belirtileri nelerdir? Zika virüsü ölümcül mü? Ayrıntılar haberimizde...
AEDES SİVRİSİNEK ISIRIĞI BELİRTİLERİ NELER?
Aedes sivrisinek türleri; dang humması, sarı humma, Zika virüsü ve chikungunya gibi ciddi hastalıkları bulaştırıyor. Aedes sivrisinekleri görsel olarak ayırt edilebilmektedir. Vücutlarında ve bacaklarında gözle görülür siyah ve beyaz lekeler vardır. Diğer sivrisineklerin çoğunun aksine aktiftirler ve sadece gündüzleri ısırırlar. En yoğun ısırma dönemleri sabahın erken saatlerinde ve akşam karanlığından önceki akşam olarak biliniyor.
Aedes sivrisinekleri, sayısız viral enfeksiyon yaydığı bilinen türlerdir. Aedes aegypti ve Aedes albopictus türleri, Dang humması, sarı humma, Batı Nil humması, chikungunya, doğu at ensefaliti ve Zika virüsüne neden olan virüsleri iletmektedir.
Bu virüslerin neden olduğu enfeksiyonlara tipik olarak ateş ve bazı durumlarda ölüme yol açabilen ensefalit eşlik eder.
ZİKA VİRÜSÜ NEDİR?
Zika virüsü, insanlara enfekte "Aedes aegypti" türü sivrisineğin sokmasıyla bulaşıyor. Sivrisinek sokması dışında kan ve cinsel ilişki yoluyla da bulaştığı ortaya çıkan Zika virüsüne, ilk kez 1947'de Uganda'nın Zika ormanlarındaki maymunlarda rastlanmıştı.
Zika virüsünün, hamilelere bulaşması halinde, bebeklerde nörogelişimsel bozukluğu ifade eden mikrosefaliye neden olduğu düşünülüyor.
ZİKA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?
Ateş, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, baş, kas ve eklem ağrısı gibi belirtiler gösteren hastalığın, özgün bir tedavisi ve önleyici aşısı bulunmuyor.
ZİKA VİRÜSÜ ÖLÜMCÜL MÜ?
Sağlıklı yetişkinlerde hafif seyreden Zika virüsünde en büyük risk faktörünü hamilelik sırasında anne adayının enfekte olması sonucu kan dolaşımı aracılığıyla virüsün anne karnındaki bebeğe bulaşma ihtimali oluşturur. Bu durumda, gelişme dönemindeki bebekte mikrosefali (baş küçüklüğü), beyin gelişiminin engellenmesi, büyüme ve gelişme geriliği görülebilir. Bazı durumlarda, bu virüs düşük ve hatta ölü doğuma neden olabilir.
İSTANBUL'DA 'AEDES' TEHDİDİ
İstanbul'da son günlerde sivrisineklerde artış dikkat çekiyor. Birçok mahallenin sakinleri sivrisinekten rahatsız. O mahallelerden biri de Avcılar Yeşilkent Mahallesi. Mahalle sakinleri, yakındaki dere nedeniyle artan sivrisineklerin soktuğu çocuklarda kaşınma sonrası yaralar oluştuğunu söyledi. Sivrisineklerin soktuğu çocukların bacakları ve kollarında oluşan yaraları gösteren mahalle sakinleri, durumun çözümü için yetkililere seslendi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Midilli, artan sineklerin 'Aedes' ve 'Culex' türü olduğunu belirtti. Midilli, sadece ilaçlama yönteminin başarılı olmadığını söyledi.
"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE BİRLİKTE SİNEKLERDE ARTIŞ OLDU"
Midilli, iklim değişikliği ile birlikte özellikle sivrisineklerde artış olduğunu belirterek, "Sivrisinekler çok fazla hastalığa vektörlük yapıyorlar, bunları taşıyorlar ve sokarken de insanlara bu hastalıkları bulaştırıyorlar. İstanbul için önemli olan iki cins var. Biri daha önce de burada var olan Culex cinsi. Culex cinsi ile özellikle Batı Nil Ateşi bulaşabiliyor. Daha önce Türkiye'de vakalar oldu ancak 2020 yılından beri Türkiye'de vaka yok. Kuşlardan kan emen Culex cinsi sivrisinekler insanlara da bulaştırabiliyorlar ama insanlar tekrar hastalığın yayılmasında rol oynamıyorlar. Batı Nil Ateşi'nin büyük bir çoğunluğu basit bir gribal enfeksiyon bulgularla kendi kendine iyileşen hastalık tablosu geliştiriyorlar" dedi.
"İLAÇLAMA YÖNTEMİ UZUN VADELİ BAŞARILI BİR YÖNTEM DEĞİL"
Prof. Dr. Kenan Midilli, ilaçlama yöntemi ile sonuç elde edilmeyeceğini belirterek, "Aedes cinsi sivrisinekler, özellikle daha önceleri Afrika ve Asya'da yaygın olarak bulunan sineklerdir. Bunlar da zika virüsünü bulaştıran sineklerdir. Özellikle dünyada araba lastiklerinin dolaşımının artmasıyla birlikte bu sivrisinekler yayıldı. Önce 1960 yıllarında İtalya'da girdi. Bize 2010 yılında batı sınırından giriş oldu. Şu an neredeyse tüm kıyılarımıza yayılmış durumda. İlaçlama yöntemi tercih edilen yöntemlerden bir tanesi ama uzun vadeli başarılı olan bir yöntem değil. Çok çeşitli yöntemlerin bir arada kullanılması gerekiyor. Sivrisinekler, yumurtalarını su birikintilerine bırakıyorlar. Su birikintilerinin yok edilmesi lazım. Araba lastiklerinin içindeki sular, saksı diplerinin içinde kalan sular gibi alanları bile çoğalmak için kullanabiliyorlar. Etraftaki su birikintilerini kurutmak lazım. Bataklıkların kurutulması lazım, biyolojik yöntemler var, sivrisinek larvalarını yiyen balıklar var ama ilaçlama yöntemi çok geçerli bir yöntem değil çünkü çok agresif bir yöntem. İzlenmesi ve gerekli olan asıl kaynakların kurutulması gerekiyor" diye konuştu.
"İLAÇLAMAK İÇİN GELİYORLAR AMA YETERSİZ GELİYOR"
Sivrisineklerden dolayı gece uyumadan önce camlarını kapattıklarını belirten mahalle sakini Orhan Akyıldız, "Normalde bu sivrisinekler aşağıdaki dereden geliyor. Dereden sonra daha çok çoğaldı. Dereye bakmıyorlar. Yılanlar bile evlerin kenarlarına geliyor. Torunlarım var geceleri sivrisinek olduğu zaman duramıyoruz. Bir araba ilaçlamak için geliyor ama herhalde yetersiz geliyor. Akşamları pencereleri açamıyoruz çünkü çıkar oluyor" diye konuştu.
"KAŞINIYORUZ GİDİP İLAÇ ALIYORUZ"
Mehmet Dalaşan de yetkililere seslenerek, "Çocukların hepsi yaralandı. Gece saat 03.00-04.00 civarlarında yatıyoruz. Kaşınıyoruz, gidip ilaç alıyoruz. Dereye bir çare bulsunlar" dedi. Cemal Yeşilbaş ise "Çok sivrisinekler var. İlaçlanıyor ama boş arsaların çok iyi ilaçlanması lazım" şeklinde konuştu.
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- Aedes sivrisinek ısırığı belirtileri neler? Zika virüsü nedir? Zika virüsü belirtileri nelerdir? Zika virüsü ölümcül mü?
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