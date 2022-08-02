YKS’de derece yaptığını söyledi, gerçek ortaya çıktı!
Manisa'da 2 çocuk annesi Filiz Sert, liseyi açıktan bitirerek 3,5 ayda üniversite sınavına hazırlandığını ve eşit ağırlık alanında Türkiye 1671'incisi olduğunu söylemişti. Savcı olmak istediğini de ekleyen Sert’in, gösterdiği 2022 YKS belgesinin sahte olduğu gerçeği şoke etti.
Manisa'nın Selendi ilçesinde yaşayan, liseyi dışarıdan bitiren 26 yaşındaki Filiz Sert'in, 3,5 ayda hazırlandığı üniversite sınavında, eşit ağırlıklı da 492,62 puan aldığını, 1671'inci olduğunu gösteren 2022 YKS belgesi sahte çıktı.
2 çocuk annesi Filiz Sert, kendisini denemek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdiğini, hiçbir destek almadan ve dershaneye gitmeden 3,5 ay boyunca gece-gündüz çalışarak eşit ağırlıkta 492,62528 puan alarak, 3 milyon 243 bin 425 öğrencinin girdiği sınavda Türkiye 1671'incisi olduğunu söylemişti. Filiz Sert'in gösterdiği 2022 YKS belgesi yalan çıktı.
NELER SÖYLEMİŞTİ?
Sert, ilkokulu kırsal Yeşil Mahallesi'nde, ortaokulu ise taşımalı olarak komşu mahalle Çortak'taki Ömer-Nimet Kahraman Ortaokulu'nda tamamladığını söyledi. Ailesinin maddi imkanları olmadığı için liseye gidemeyen Sert, 2 yıl önce bir arkadaşının tavsiyesiyle kayıt yaptırdığı açık liseyi ise 1,5 yılda bitirdiğini anlattı.
"BÖYLE BİR SONUÇ ALACAĞIMI DÜŞÜNMEMİŞTİM"
Liseyi açıktan bitirebileceğini söylediğinde arkadaşının "Dalga mı geçiyorsun? Dışarıdan lise mi okunur" dediğini belirten Filiz Sert, "Sonrasında böyle bir şeyin mümkün olduğunu öğrendim ve kayıt yatırdım. İki çocuğuma rağmen mezun olmayı başardım. Ancak üniversiteye gitmek gibi düşüncem yoktu. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girip memur olmak istiyordum. Yine arkadaşımın tavsiyesiyle kendimi denemek için Üniversite sınavına girdim. 3,5 ay boyunca gece-gündüz sınava hazırlandım. Sınava girerken kazanacağımı düşünüyordum. Böyle bir sonuç alacağım düşünmemiştim. Çok mutlu oldum ve sevindim. Arkadaşlarım da bu başarım nedeniyle mutlu oldu" dedi.
"İLK TERCİHİM HUKUK FAKÜLTESİ"
Hep savcı olmayı hayal ettiğini belirten Sert, ilk tercihinin Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden yana kullanacağını söyledi. Bu fakülteye kayıt yaptırabilmek için puanının tuttuğunu da belirten Sert, "Okumanın yaşı yok. Hayatta ne olacağı belli olmuyor. Ailelere, ekonomik durumları kötü de olsa çocuklarını okutmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.
GÖREVLİ İNCELEME YAPTI GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI
Filiz Sert'in, sınavdaki başarı iddiasının gerçek olmadığı yönündeki ihbar, bir ÖSYM yetkilisi tarafından ortaya çıkarıldı. Kendi gibi Manisalı olan Filiz Sert'in puanını incelediğini söyleyen görevli, "Aldığı puanla ilk 2 milyonluk gruba girebilmiş" dedi.
Bu uyarının ardından Filiz Sert ile yeniden temasa geçildi. Elindeki belgenin gerçek olduğunu söyleyen Sert, TC kimlik numarasıyla sonucu ÖSYM'nin internet sitesinden kontrol etme teklifini ise "TC numaramı hatırlamıyorum" diyerek geri çevirdi.
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