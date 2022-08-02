YKS’de derece yaptığını söyledi, gerçek ortaya çıktı!

GÖREVLİ İNCELEME YAPTI GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

Filiz Sert'in, sınavdaki başarı iddiasının gerçek olmadığı yönündeki ihbar, bir ÖSYM yetkilisi tarafından ortaya çıkarıldı. Kendi gibi Manisalı olan Filiz Sert'in puanını incelediğini söyleyen görevli, "Aldığı puanla ilk 2 milyonluk gruba girebilmiş" dedi.

Bu uyarının ardından Filiz Sert ile yeniden temasa geçildi. Elindeki belgenin gerçek olduğunu söyleyen Sert, TC kimlik numarasıyla sonucu ÖSYM'nin internet sitesinden kontrol etme teklifini ise "TC numaramı hatırlamıyorum" diyerek geri çevirdi.