02 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kadir Şeker davasında yeni gelişme! Tahliyesine yapılan itirazlar reddedildi

Kadir Şeker davasında yeni gelişme! Tahliyesine yapılan itirazlar reddedildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.08.2022
ABONE OL
Kadir Şeker davasında yeni gelişme! Tahliyesine yapılan itirazlar reddedildi

Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yeniden yargılandığı davada 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in tahliyesine yapılan itirazlar uygun görülmedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA